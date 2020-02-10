Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu - Son Dakika Spor

Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor bünyesindeki Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş'ın daveti üzerine İstanbul'a gitti.

Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor bünyesindeki Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş'ın daveti üzerine İstanbul'a gitti.


Bilecikspor Kadın Futbol Takımı futbolcuları Beşiktaş - Ataşehir Belediyespor Kadınlar 1. Ligi karşılaşması öncesi Beşiktaş takımı ile seremoniye çıktı. Ardından maçı izleyen futbolculara Bilecikspor Sosyal İşler Sorumlusu Canan Saral ve antrenör Ozan Çağrı Gül eşlik etti. Maç sonunda Beşiktaş Park Stadı altında bulunan Beşiktaş Müzesi'ni ve Beşiktaş Park Stadyumu'nu gezen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı bol bol fotoğraf çektirdi. - BİLECİK

Beşiktaş, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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