Bilecikspor, kan kaybına devam ediyor

Bilecikspor ligin zorlu deplasmanı Bayırköy'de Bayırköyspor'a 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kaybederek, kan kaybına devam etti.



Bilecik 1. Amatör Lig 7. hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynanan müsabakayı Bayırköyspor 2-0 kazanırken, Bilecikspor ligde ikinci yenilgisini aldı. Maça iyi deplasman ekibi müsabakanın ilk 15 dakikasında yüzde yüzlük 3 pozisyon yakalarken, Bayırköyspor kalecisi kalesinde devleşti ve gole imkan vermedi. Maçın 35. dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında bir futbolcu ceza sahasının yerde kalınca maçın orta hakemi Barkın Kara penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Demirhan Öztürk topu filelere gönderirken durumu 1-0 getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 63. dakikasında sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına ortalanan topu Egit Tabak filelere gönderirken, durumu 2-0'a getirdi. Maçın 65. dakikasında Bilecikspor ceza sahası dışında yaşanan bir faul sonrası maçın orta hakemine ihtiraz eden Zafer Aksoy sarı kart gördü. Bu kart sonrası itirazlarına devam eden futbolcu maçın orta hakemi Barkın Kara'dan direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu golden sonra iki takım yakaladığı atakları sonuçsuz bırakırken, maçı Bayırköyspor 2-0 kazandı. Maçta Bayırköyspor kalecisi devleşirken, kalesine gole kapattı.



Bilecikspor antrenörüne taraftarlardan istifa çağrısı



Maça 1 otobüsle gelen Bilecikspor taraftarları ikinci gol sonrası Bilecikspor antrenörü Ahmet Uzun istifaya davet ederken, 7 hafta alınan 2 mağlubiyet taraftarı çileden çıkardı. Bu mağlubiyet sonrası Bilecikspor 15 puanda kalırken, Bayırköyspor puanını 18'e çıkardı. Maç sonunda Bayırköysporlu futbolcular ve teknik heyette büyük sevinç yaşandı. Jandarmanın büyük önlem aldığı maç sorunsuz bir şekilde sona erdi. - BİLECİK