Son Dakika Haberleri: Bilecikspor Kazanması Bildi

Bilecikspor Kazanması Bildi

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 25'inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde lig sonuncusu Kürespor'u 2-1 yendi.

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Bilecik 1. Amatör Lig 25'inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde lig sonuncusu Kürespor'u 2-1 yendi.

Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 25'inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde lig sonuncusu Kürespor'u 2-1 yenerken, Kürespor Bilecik 2. Amatör Lig'e düştü. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk yarım saatlik dilimde birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 40'ıncı dakikasında gelişen bir Kürespor atağında Barış Özmen durumu 1-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 46'ıncı dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Serkan Kol durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra sonra karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca maçı 89'uncu dakikasında sahneye Serkan Kol çıktı. Kol, kendisinin ikinci takımın galibiyet golünü kaydederken, maç 2-1'lik Bilecikspor üstünlüğü ile sonuçlandı. Bilecik 1. Amatör Lig'in bitime 1 hafta kala 7 puanla ligin son sırasında yer alan Kürespor, Bilecik 2. amatör Lig'e düşerken, Bilecikspor puanını 47'ye çıkardı. Ligin son haftasında Bilecikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ile karşılaşırken, Kürespor, Yeşilyurtspor'u konuk edecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Serkan, Bilecik Edebali Stadı, Bilecik, Yaşam
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