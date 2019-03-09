Bilecikspor Kendi Evinde Bayırköyspor'a Mağlup Oldu

Bilecik 1. Amatör Lig 22'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde yenildi.

Bilecik 1. Amatör Lig 22'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde yenildi.



Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 22'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde Bayırköyspor'a 1-0 yenildi. Güzel bir havada maçın orta hakemi İsa Yıldız'ın başlama vuruşuyla başlayan müsabakanın ilk dakikalarında iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 25'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında ceza sahasının dışından Demirhan Öztürk'ün şutu rakip oyuncuya çarparak kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve top filelere gitti. Bu golle deplasman ekibi durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra başka başta bulunan pozisyonlar sonuçsuz kalırken, ilk yarıyı Bayırköypsor 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takımda karşılıklı ataklar bulurken, bu yarıda iki takımın da kalecisi devleşerek yüzde yüzlük gol pozisyonlarında kalelerini gole kapattılar. Maçın 80'İnci dakikasında Bayırköyspor'dan Mesut Bulut bir pozisyon sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 85'inci dakikasında Bilecikspor'dan Erman Sert bir pozisyonda kendini yere atarak, faul bekledi. Maçın orta hakemi İsa Yıldız bu pozisyonu futbolcunun kendisini kandırmaya yönelik olarak düşünerek, futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Bu kart sonrası Bilecikspor yedek kulübesinde bulunan yedek oyuncu Fatih Adıgüzel ile maçın orta halemi arasında yaşanan olayda maçın orta hakemi İsa Yıldız bu futbolcuya da direk kırmızı kart gösterdi. Bu dakikadan sonra maçta başka gol olmazken, Bayırköyspor maçı 1-0 kazanarak puanını 52'ye çıkararak, şampiyonluk şansını devam ettirdi. Bilecikspor ise; 41 puanda kaldı.



Öte yandan maçı Bayırköy Belde Beeldiye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, ve takım sorumlusu Yaşar Kayadelen, 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Osman Topçu, 1308 Osmaneli Belediyespor Antrenörü Sedat Memiş izlerken, Bilecikspor'dan hiç bir yöneticinin olmaması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe'ye Başakşehir Maçı Öncesi Kötü Haber!

Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı

TOKİ'nin Emekliler İçin İnşa Edeceği Konutlar İçin Müracaat Tarihleri Belli Oldu

Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu