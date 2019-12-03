Son Dakika Haberleri: Bilecikspor Kız Futbol Takımından anlamlı Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Spor Bilecikspor Kız Futbol Takımından anlamlı Engelliler Günü mesajı - Son Dakika Spor

Bilecikspor Kız Futbol Takımından anlamlı Engelliler Günü mesajı

7 saat önce

Bilecikspor Kız Futbol Takımı oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle antrenman sonrası anlamlı bir klip çekti.

Bilecikspor Kız Futbol Takımından anlamlı Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bilecikspor Kız Futbol Takımı oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle antrenman sonrası anlamlı bir klip çekti.


Bilecikspor Kız Futbol Antrenörü Ozan Çağrı Gül tarafından çekilen videoda takımın oyuncuları 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturarak büyüklerine mesaj gönderdi. Takımda yer alan ve geçtiğimiz yıllarda Bayan Futbol Milli Takım kampına davet edilen Bilecikli işitme engellilerden Özlem Aktaş'ın da yer aldığı video sosyal büyük ilgi gördü.


"Unutmayalım ki her birimiz birer engelli adayıyız"


Yapılan video hakkında bir açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Bilecikspor Kız Futbol Antrenörü Ozan Çağrı Gül'ün kendi cep telefonu hazırladığı bir video olduğunu belirterek, "Bizler Bilecikspor camiası olarak sadece futbol ve diğer branşlarda adımızı söz ettirmekten yanı sıra böyle sosyal sorumlulukla da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Bizler bugün takımızda yer alan işitme engelli kardeşimiz milli futbolcu Özlem Aktaş da takımımızda yer alıyor. Takım arkadaşları onu ne kadar sevdiğini her antrenmanda görüyorum. ilecikspor olarak görme engelli kardeşlerimizin en rahat oynayabildiği goalball takımı kurmayı planlıyoruz. Unutmayalım ki her birimiz birer engelli adayıyız" dedi. - BİLECİK

Aralık, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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