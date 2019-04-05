Bilecikspor Ligin Son Maçında Mağlup Oldu
1 saat önce
Bilecik 1. Amatör Lig oynanan 6 maçla sona ererken, Bilecikspor ligi mağlubiyetle kapadı.
Bilecik
1. Amatör Lig oynanan 6 maçla sona ererken, Bilecikspor ligi mağlubiyetle kapadı.
Bilecik 1. Amatör Lig 26'ncı hafta müsabakasında Bilecikspor kenttin diğer bir takımı olan Bilecik Gençlerbirliği
Spor karşı karşıya geldi. Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan ligin son maçının ilk yarısında iki takım karşılıklı buldukları atakları değerlendiremediler. İlk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlanan müsabakanın ikinci yarısının 70'inci dakikasında Uğur Yanık ev sahibi takım Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra Turgay Avcı
Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bilecik Gençlerbirliği Spor 2-0 kazandı. Bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı. Bilecikspor ise; 47 puanla kalarak, ligi üçüncü sırada bitirdi. Ligde 69 puanla 1308 Osmaneli
Belediyespor şampiyon olurken, Bayırköyspor 61 puanla ligi ikinci bitirdi. Ligde düşen takım ise; Kürespor oldu. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor