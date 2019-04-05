Son Dakika Haberleri: Bilecikspor Ligin Son Maçında Mağlup Oldu

Bilecikspor Ligin Son Maçında Mağlup Oldu

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig oynanan 6 maçla sona ererken, Bilecikspor ligi mağlubiyetle kapadı.

Bilecikspor Ligin Son Maçında Mağlup Oldu, System.String[]
Bilecik 1. Amatör Lig oynanan 6 maçla sona ererken, Bilecikspor ligi mağlubiyetle kapadı.

Bilecik 1. Amatör Lig 26'ncı hafta müsabakasında Bilecikspor kenttin diğer bir takımı olan Bilecik Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan ligin son maçının ilk yarısında iki takım karşılıklı buldukları atakları değerlendiremediler. İlk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlanan müsabakanın ikinci yarısının 70'inci dakikasında Uğur Yanık ev sahibi takım Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra Turgay Avcı Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bilecik Gençlerbirliği Spor 2-0 kazandı. Bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı. Bilecikspor ise; 47 puanla kalarak, ligi üçüncü sırada bitirdi. Ligde 69 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor şampiyon olurken, Bayırköyspor 61 puanla ligi ikinci bitirdi. Ligde düşen takım ise; Kürespor oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:41 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Bilecik, Yaşam
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