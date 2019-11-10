Son Dakika Haberleri: Bilecikspor rahat kazandı
Son Dakika Spor Bilecikspor rahat kazandı

Bilecikspor rahat kazandı

6 saat önce

Bilecikspor, 1. Amatör Lig'in 8. haftasında Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 6-0 yendi.

Bilecikspor rahat kazandı, System.String[]

Bilecikspor, 1. Amatör Lig'in 8. haftasında Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 6-0 yendi.


Bilecik 1. Amatör Lig'in 8. haftasında lig sonuncusu Güneşspor, saha ve seyircisi önünde Bilecikspor'a 6-0 kaybederek, 1 puanda kaldı. Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bilecikspor, 27. dakikada Mahsum Özdemir ile durumu 1-0'a getirdi. 31. dakikada Ömer Zorlu durumu 2-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bilecikspor, maçın 65. dakikasında Enes Tel, 78'de Şaban Aslan, 87'de M. Tuna Kumru ve 90'da da Enes Tel'in golleriyle 6-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor, 18 puana yükledi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!
Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi Abdullah Avcı, takımının başında sahaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:50:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecikspor rahat kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]