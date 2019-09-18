Bilecikspor taraftarını üzen haber

Bilecik 1. Amatör Lig bu hafta sonu başlarken, ligin ilk haftasındaki Bilecik derbisine erkek taraftar alınmayacak. Gerekçe olarak ise Edebali Stadı'nın zeminin bakıma alınması ve diğer statlardaki güvenlik önlemleri gösterildi.



Bilecik 1. Amatör Lig bu hafta sonu oynanacak 7 müsabaka ile başlarken, ilk hafta kentin merkezinin 2 takımı Bilecikspor ve 1299 Bilecik Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi kentte yıllardır süre gelen stat sorunu öne çıkarken, bu soruna üniversite nokta koydu. Lig öncesi 2014 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken, ardından tribünleri depreme dayanıksız çıkan Ebebali Stadı'nın zemin çimlendirme çalışması nedeniyle yaklaşık 2 ay müsabaka oynanamayacağı açıklandı. Bunun üzerine İstasyon Mahallesi'ne geçen yıl yapılan sentetik sahanın zeminin bozuk olması sebebiyle Bilecikspor yöneticileri "Sporcu sağlığı" gerekçe göstererek burada müsabaka oynamak istemedi. Bilecik Edebali Stadı yanındaki sentetik sahanın seyirci tribünün küçük ve tek olması sebebiyle bu stada da maç verilmedi. Bunun üzerine son çare üniversite yerleşkesi içinde bulunan stat kaldı.



Maçı bayanlar ve 12 yaşından küçük çocuklar izleyecek



Bu yaşanan sıkıntıların ardından Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri Bilecik Şeyh Ebabali Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan ve kentin en güzel stadı olan sentetik sahada inceleme yapıldı. Futbol İl Temsilcisi burada futbol oynamaya elverişli bir alan olduğu vurgulayarak, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal stat çevresinin elverişli olduğunu söyledi. Bunun üzerine müsabaka bu stada verilirken, maçı sadece bayanlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar verildi. - BİLECİK