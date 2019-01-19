Bilecikspor Tecrübeli Antrenör ile Anlaştı
1 saat önce
Bilecikspor, sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği Ahmet Uzun'un istifa etmesinin ardından tecrübeli antrenör ile anlaştı.
Bilecikspor, sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği Ahmet Uzun
'un istifa etmesinin ardından tecrübeli antrenör ile anlaştı.
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, ligde çeşitli takımlarda antrenörlük yapan İsmail Kamalı ile anlaştığını duyurdu. Kamalı, Bilecikspor alt yapısından yetişerek, takımın 3. Lig'de yer aldığı zaman 10 yıl profesyonel olarak takımın yer almış ve kaptanlık yapmıştı. Futbolu bıraktından sonra antrenörlük mesleğine atılan Kamalı, ligde çeşitli takımları çalıştırdıktan sonra tekrar yuvası olan Bilecikspor'a antrenör olarak geri döndü. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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