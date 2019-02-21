Bilecikspor Transferin Son Gününde 2 Oyuncu Kadrosuna Kattı

Bilecikspor, 2018-2019 futbol sezonu 2'nci transfer döneminin son gününde İKİ oyuncuyu kadrosuna katarak takımı güçlendirdi.

Bilecikspor, 2018-2019 futbol sezonu 2'nci transfer döneminin son gününde İKİ oyuncuyu kadrosuna katarak takımı güçlendirdi.



Bilecik 1. Amatör Lig'de 40 puanla 3'üncü sırada yer alan Bilecikspor, 2018-2019 futbol sezonu 2'nci transfer döneminin son gününde 1299 Edebali Kulübü'nden Doğukan Özçelik ile Vitraspor'da bir dönem kaptanlık da yapmış tecrübeli golcü Metin Uğurlu'yu renklerine bağladı. Yapılan transferin 2019-2020 futbol sezonunun planlaması olarak İHA muhabirine değerlendiren Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, "Şu an devre arasında liderin 11 puan gerisinde kaldığımız için şampiyonluktan koptuk. Çoğu futbolcumuz başka takımlara transfer oldu. Yeri geldi 8 kişi ile antrenmanlara çıktık. 12 futbolcu ile ligin ikinci yarısında maçlara çıktık, geri kalanları alt yapıdan takviye yaptık. Ligin ilk yarısının ilk 5 haftasında 12 puan toplarken, ligin devre arasında antrenör olarak takımın başına geçen İsmail Kamalı hocamız ile bu zor şartlarda 13 puan topladık. İlk yarıya göre eksiklerimiz olmasına rağmen puan olarak ikinci yarı daha iyiyiz. Devre arasında takıma Bilecik'in öz evlatları olan Samet Keskin, Fatih Adıgüzel ve Uğur İrtegün geldi. Takımın zor şartlar olduğunu ve hiç bir ücret talep etmeden takıma hizmet etmek için var olduklarını söylediler. Bu bizi duygulandırdı, gururlandırdı. Çünkü bu takım bizim takımımız değil şehrin takımı, Bilecikli çocukların takımı. Onlar diğerleri gibi takıma sahip çıktılar hiç bir bedel talep etmeden takıma geldiler. Bu zor şartlar elbet bir gün bitecek. Her inişin bir çıkışı vardır" dedi.



"2019-2020 futbol sezonuna yatırım yapıyoruz"



Dilek, ikinci yarıda 5 haftayı geride bıraktıklarını ve iddiaları olmadığı halde neden transfer yaptıklarını anlatarak, "Bu iki kardeşimiz ile biz 2019-2020 futbol sezonunun çıtasını oluşturmak için anlaştık. Takımda zaten bir golcü arayışı içindeydik. Bunu da tecrübesi olarak bizlere kalan 7 hafta ve seneye hizmet edecek olan Metin Uğurlu ile anlaştık. Kendisi tecrübeli bir golcü. Lisanlarını transferin son günü 20 Şubat günü federasyona teslim ettik. Bu hafta 2 oyuncuda takımla birlikte Pazaryeri deplasmanında takımla birlikte saha olacak tabi antrenörümüz uygun görürse. Bu sene geride kaldı. Artık bizler gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Bu amaçla görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaştığımız 4-5 tane daha futbolcu var. Onlarda tecrübeli oyuncular. Sezon sonunda onları da kadromuza katarak, 2019-2020 futbol sezonuna iddia bir şekilde gireceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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