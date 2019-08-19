Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er hayatını kaybetti
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Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er hayatını kaybetti

1 saat önce

Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er, kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er hayatını kaybetti, System.String[]
Bilecikspor'un efsane kalecisi Nusret Er, kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

1969 yılında kurulan Bilecikpor'un o yıllardaki efsane kalecisi Nusret Er (79) uzun zamandır yakalandığı amansız bir hastalığının pençesindeydi. Er, kaldığı Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayatını kaybetti. Er'in cenazesi dün ikindi namazına mütakip merkez Şerifpaşa Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecikspor Başkanı Aydın Acvı, geçmiş dönem kulüp başkanları ve yöneticiler ile beraber forma giydiği arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Er, son olarak Bilecikspor'dan Bursa'nın ilçe takımı olan Karacabeyspor'a transfer olmuştu. - BİLECİK
Nusret Gökçe, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
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