Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'un yeni antrenörü Mehmet Fatih Ayhan oldu
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Bilecikspor'un yeni antrenörü Mehmet Fatih Ayhan oldu

7 saat önce

Bilecikspor'un yeni antrenörü Mehmet Fatih Ayhan oldu.

Bilecikspor'un yeni antrenörü Mehmet Fatih Ayhan oldu, System.String[]

Bilecikspor'un yeni antrenörü Mehmet Fatih Ayhan oldu.


Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, 2019-2020 sezonu öncesi A takım başına Ahmet Uzun ve onun yardımcılığına Mehmet Fatih Ayhan'ı alt yapı sorumluluğuna ise Sedat Memiş'i getirmişti. Ligin 9'uncu haftasında Ahmet Uzun rahatsızlığı nedeniyle oynanan İçköyspor müsabakasına çıkmazken, yerine yardımcı antrenör Mehmet Fatih Ayhan takımın başında müsabakaya çıktı. Ahmet Uzun rahatsızlığı nedeniyle takımı bırakmasının ardından Bilecikspor yönetim kurulu üyeleri bir toplantı yaptı. Yapılan toplantıda bazı üyeler tecrübesi ve geçmişteki başarıları ile Sedat Memiş üzerinde dururken, bazı yöneticiler Mehmet Fatih Ayhan ile yola devam edilmesini istedi. Toplantı sonunda Mehmet Fatih Ayhan ile yola devam karırı alınırken, ligin 10'uncu takımın kritik Gölpazarı Belediyespor maçında takımın başında Mehmet Fatih Ayhan çıktı. Yönetim Ayhan ile sezon sonuna kadar devam kararı aldı.


Bilecikspor eski futbolcusu


Mehmet Fatih Ayhan 1966 Erzurum doğumlu. Futbolcu olarak Kırıkkalespor, Erzurumspor, Aras 12 Martspor, Tarsus İdmanyurduspor, Yalovaspor, Karsspor, Bilecikspor ve Igdırspor forması giyen Ayhan teknik adam olarak sırasıyla Bilecikspor, Erzurumspor, Tavşanlı Linyitspor, Buğşaşspor, Niğde Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor, Kütahyaspor ve Batman Petrolspor takımlarında görev yaptı. Tecrübeli teknik adam 2016-2017 sezonunda herhangi bir takımda görev almadı. - BİLECİK

Mehmet Fatih, Ahmet Uzun, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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