Bilecikspor Zorlu Müsabakayı Kazanması Bildi
30 dakika önce
Bilecikspo,r yeni hocası ve eksiklerine rağmen kendi saha ve seyircisi önünde kazanmasını bildi.
Bilecikspo,r yeni hocası ve eksiklerine rağmen kendi saha ve seyircisi önünde kazanmasını bildi.
Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci hafta müsabakasında Bilecikspor yeni hocası İsmail Kamalı ile çıktığı ilk müsabakada önemli eksiklerine rağmen Bozüyük
temsilcisi Yeşilyurtspor'u 2-1 yendi. Bilecik Edebali Stadı
'nda yeni transferleri ile maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 24'üncü dakikasında Erman Sert ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'Lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına mücadele bakımından tat vermezken, nadir bulunan gol pozisyonları ise sonuçsuz kaldı. Maçın 85'inci dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında Okan Ünver takımının 2'inci golünü kaydetti. Maç bu skorla biteceği düşünürken maçın uzatma dakikalarında gelişen Yeşilyurtspor atağında Şemsettin Yağcı topu filelere göndererek, durumu 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu oldu. Bilecikspor aldığı 3 puanla puanını 33'e yükseltirken, Yeşilyurtspor 27 puanda kaldı.
Bilecikspor Antrenörü İsmail Kamalı, çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatarak, "Bugün formasını gururla taşıdığım Bilecikspor antrenör olarak ilk maçıma çıktım. Devre arası geden oyuncuların yerine bir kaç tane takviye yaptık. Bugün güzel bir galibiyet alarak 3'üncü sıradaki yerimizi koruduk. Bu hafta Bilecik derbisinde 1299 Bilecik Kulübü ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını başlayarak, iyi bir şekilde bu maça hazırlanacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:18 Kaynak: İHA
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