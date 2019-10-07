Son Dakika Haberleri: Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi
Son Dakika Spor Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi

Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Bilecikspor, Pazaryerispor'u 1-0 yendi.

Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Bilecikspor, Pazaryerispor'u 1-0 yendi.


Bilecik'te statların onarım ve müsabakalara uygun olmadığı için iç maçları çalışmalar bitene kadar deplasmanda oynayacak olan Bilecikspor, Pazaryeri İlçe Stadı'ndaki müsabakayı maçın 51'inci dakikasında Ahmet Tayfun Yalçın'ın ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 3'te 3 yapan Bilecikspor puanını 9'a çıkarırken haftaya Bozüyük deplasmanında Yeşilyurtspor ile karşılaşacak.


Öte yandan Pazaryeri müsabakayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve her iki takım taraftarı izledi. Müsabaka sonra Bilecik'te hizmet veren bir restoran Bileciksporlu futbolculara yemek ikram etti. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


160 kiloluk devasa koç, festivale damga vurdu
Fatih Terim için şoke eden istifa iddiası! Şenol Güneş'ten sponsor esprisi: Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:11:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]