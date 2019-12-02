Son Dakika Haberleri: Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı
Son Dakika Güncel Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı - Son Dakika

Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı

6 saat önce

Bilecikspor'un oyuncuları, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğinin (BİEYDER) sporcuları ile goalball maçı yaptı.

Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı, System.String[]

Bilecik spor'un oyuncuları, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğinin (BİEYDER) sporcuları ile goalball maçı yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Bilecikspor Kulübünce BŞEÜ Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Bilecikspor oyuncuları ile BİEYDER'in engelli oyuncuları engelli bireylere uygun olan ve sessiz oynanan goalball maçında karşılaştı.

Programda konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, engelli bireylerin her daim yaşamın içinde olması gerektiğini söyledi.

Maçı organize edenlere teşekkür eden Şentürk, "Tüm kamu kurum ve kuruluşları özel gençlerimiz için etkili çalışmalar yapıyor. Özel muamele hak eden bu gençlerimizin, gündelik hayatlarını daha güzel yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bizim ve aileleri için özel olan çocuklarımız, aileleri ile baş başa bırakılamaz. Bu gençlerimiz ilimizin her yerinde görünür olmalılar." dedi.

BİEYDER Derneği Başkanı Aslıhan Volkan da organizasyon için herkese teşekkür etti.

Her gün engelsiz yaşam için çalışma yaptıklarını aktaran Volkan, "Bu spor, görme engelli bireylerin rahatça oynayabileceği neredeyse tek spor. Biz dernek olarak her branşta spor tesislerine kavuşacağımız, erişilebilirlik konusunda sorun yaşayamayacağımız günlerin hayalini kuracağız. Bunun için de çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ise herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Tüm üniversite öğrencilerinin, özellikle inşaat ve mimarlık fakültesi öğrencilerinin bir kere de olsa goalball oynamasını istiyorum. Bu sayede geleceğin mimarları, inşa edecekleri yol, kaldırım ve binalarda engelli bireyleri göz önünde bulundururlar." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]