Bileği kırılan oyuncuya, ilginç müdahale

Zonguldak'ta Amatör Kümede oynanan Üzülmezspor-Ayiçispor müsabakasında, Üzülmezsporlu oyuncu Hasan Öner'in bileği kırıldı. Bileği kırılan Öner'e tekmelikten atel yapıldı.



1. Amatör Küme A Grubunda bugün Fener sahasında oynanan, Üzülmezspor - Ayiçispor karşılaşmasının 11'inci dakikasında yürekler ağızlara geldi. Üzülmezspor'un sağ bek oyuncusu Hasan Öner, rakibiyle girdiği mücadele sonucunda ters düşerek acılar içinde yerde kaldı. Ardından saha içerisindeki sağlık görevlisi Mustafa Kaya, Öner'in bileğinin kırıldığı tespit ederek tekmelikten atel yapıp oyuncuya müdahale edildi. Olay yerine ambulans çağrıldı. 112 sağlık görevlileri yaralı futbolcuya müdahale ederek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı futbolcu Hasan Öner'in bileğinde parçalı kırık olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK