Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarıştı
20 dakika önce
Diyarbakır'da Babalar Günü'ne özel Ceylan Karavil Park AVM'de tavla turnuvası gerçekleşti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
'da Babalar Günü
'ne özel Ceylan Karavil Park AVM'de tavla turnuvası gerçekleşti. Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarışarak ödüllerin sahibi oldu.
Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de Babalar Günü'ne özel tavla turnuvası gerçekleştirdi. 26 babanın katıldığı tavla yarışması kıyasıya geçti. Büyük ilgi gören yarışmada 1. İbrahim Uysal
, 2. Erkan Aydın
ve 3. Şiyar Ergat galip geldi. Dereceye giren babalara ödülleri verildi. - DİYARBAKIR
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