Son Dakika Haberleri: Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarıştı
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Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarıştı

20 dakika önce

Diyarbakır'da Babalar Günü'ne özel Ceylan Karavil Park AVM'de tavla turnuvası gerçekleşti.

Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarıştı, System.String[]
Diyarbakır'da Babalar Günü'ne özel Ceylan Karavil Park AVM'de tavla turnuvası gerçekleşti. Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarışarak ödüllerin sahibi oldu.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de Babalar Günü'ne özel tavla turnuvası gerçekleştirdi. 26 babanın katıldığı tavla yarışması kıyasıya geçti. Büyük ilgi gören yarışmada 1. İbrahim Uysal, 2. Erkan Aydın ve 3. Şiyar Ergat galip geldi. Dereceye giren babalara ödülleri verildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Babalar Günü, Güncel
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