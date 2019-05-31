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Bileğiyle dünya şampiyonluğu hedefliyor

30 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü bilek güreşi sporcusu İsmail Bekar, Hırvatistan'da yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü bilek güreşi sporcusu İsmail Bekar, Hırvatistan'da yapılacak dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.
İzmit'te özel bir lisede öğrenim gören Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin desteğiyle 8 ay önce bilek güreşine merak saldığını anlattı.
Hocası Kenan Eroğlu'nun yardımlarıyla ilk girdiği yarışlarda 1'i yurt dışı olmak üzere 4 altın madalya kazandığını belirten Bekar, "Bilek güreşi çok farklı bir spor. Birçok kuralı, tekniği, taktiği var. Sağ olsun Kenan hocam bana büyük destek oldu ve tekniklerini öğretti. Ne öğrendiysem ondan öğrendim. Beni 14 dünya şampiyonluğu olan Engin Terzi ile tanıştırdı. Engin hocam da vaktini ayırarak bana yardım etti. Azmettim, disiplin gösterdim." diye konuştu.
Haziran ayı sonunda Hırvatistan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Bekar, "Hedefim Hırvatistan'dan altın madalya ile dönmek. Avrupa'da 50 kilogramda ikinci oldum. Hırvatistan'da 75 kilogramda 18 yaş altı grubunda yarışacağım." ifadelerini kullandı.
Baba Hakan Bekar da oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:00 Kaynak: AA
Kağıtspor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hırvatistan, Spor
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