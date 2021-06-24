Bilek Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bilek Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi

Bilek ağrısı, çeşitli hastalıklardan kaynaklanabildiği gibi sıkça masa başı işlerinin yapılması halinde meydana gelebilir. Ortaya çıkmasına birçok faktör etkili olabildiğinden uzmanlara başvurulması tavsiye edilir.

Bilek Ağrısı Nedir?

El ile kol arasındaki ince kısım bilek olarak isimlendirilir. İnsan bileği, diğer kemik yapılarına göre daha zayıf ve incedir. Ellerin hareket ettirilmesinde bağlantı noktası olan bilekler, devamlı hareket ettirildiklerinde ağrı oluşturabilirler. Bazı durumlarda diğer kemik hastalıklarından dolayı bu bölgelerde ağrılar oluşabilir.

Bilek Ağrısına Ne İyi Gelir?

Spor yapan kişilerde bilek ağrıları devamlı olarak görülebilen problemlerden biridir. Günlük yaşantıda insanlar bilek ağrısıyla çeşitli nedenlerden dolayı karşılaşabilirler. Bilek ağrısı oluştuğunda, bölgeyi hareket ettirmek güçleşebilir. Bu tür durumlarda kişinin yaşantısında aksaklıklar olabilir. Bilek ağrısında uzman doktorlara başvurulması tavsiye edilir. Önerilen bazı yöntemler uygulanarak bilek bölgesinin ağrısı hafifletilebilir.

Bilek bölgesine buz tampon yapılabilir. Bez içerisine buz konularak belli aralıklarla ağrıyan bölgeye uygulanabilir.

Bölgenin daha az hareket etmesini sağlamak için ağrıyan kısım bandajla sarılabilir. Hareket azaldıkça ağrının azalması söz konusu olabilir.

Avuç içerisine tenis topu alınarak az düzeyde sıkılabilir. Çok fazla sıkmamaya dikkat edilmelidir.

Bilek Ağrısı Nasıl Geçer?

Ağır eşyaların kaldırılması, bileğin sıkça kullanılması veya diğer nedenlerden dolayı bilek ağrısı meydana gelebilir. Ağrının devamlı tekrar etmemesi için uzman doktora başvurulabilir. Uzman doktorların tavsiyeleri doğrultusunda tedaviye devam edilmelidir.

Önerilen ilaçlar belirtildiği gibi kullanılmalı, verilen kontrol tarihinde uzman doktora tekrar başvurulabilir. Bilek ağrısı geçici ağrı çeşitleri arasında yer alır. Doktorun belirttiği tedavi uygulaması doğru olarak yapıldığında iyileşme işlemi kolaylaştırılabilir.

Bilek Ağrısı Nedenleri?

Bilek ağrısına neden olan çok sayıda sebep olabilir. Kemiklerde hastalıklar veya yapılan spor uygulamaları bileğin ağrılarının oluşmasına neden olabilir.

Tendinit ismi verilen tendon enfeksiyonu oluşumunda bilek ağrısı tetiklenebilir.

Bileklerde burkulmalar ağrıyı tetikleyen diğer faktör olarak kabul edilir. Daha çok spor uygulamalarında burkulma ve incinmeler bilek ağrısı nedenini oluşturur.

Bilek sinir dokularında hasar oluşması sonucunda ağrı ortaya çıkabilir.

Eklemlerde yaşanan iltihap bilek bölgesine kadar birçok kısmı etkileyebilir. Doğrudan bağlantılı olduğundan eklem iltihaplanması kimi zaman bilek ağrılarına neden olur.

İyi huylu olarak bilinen ganglion kist bilek ağrısının nedenidir. Bu kist türü iyi huylu olduğundan vücudun diğer bölgelerine yayılmaz.

Yaygın bilek ağrılarından birisi ortopedik nedenlerdir. Kırılma ve yaygın görülen incinme bilek ağrısının genel nedenleri arasındadır.

Bilek ağrısına neden olan sebepler hangileri olursa olsun uzman doktora başvurulması gerektiği belirtilir. Uzmanların belirttiği tedavinin uygulanması için erken teşhis önemlidir.

Bilek Ağrısı Tedavisi

Bilek ağrısının tedavisinin yapılabilmesi için ağrıya neyin sebep olduğu doğru şekilde teşhis edilmelidir. Ağrıya neyin sebep olduğunun anlaşılması için uzman ortopedi doktoruna vakit kaybetmeden gidilmelidir. Bilek ağrılarının tedavi şekilleri farklı olabilir.

Tedaviyi oluşturan etken, ağrının tam olarak hangi nedenden kaynaklandığını öğrenmektir. Kireçlenme gibi nedenlerden dolayı meydana gelen bilek ağrılarında fizik tedavi uzmanlarının belirttiği egzersizler uygulanabilir. Burkulma, incinme gibi durumlarda ise krem benzeri ilaç tedavileri uygulanabilir.

Daha ağır olarak kabul edilen vakalarda bilek ameliyatına başvurulabilir. Uzman doktorlar bilek ağrısının geçici olduğuna karar verdiklerinde, evde uygulanabilecek bazı uygulamalar önerebilirler. Buz tedavisi ve bileği bezle sarma bu yöntemlerden bazıları arasında yer alır.