Son Dakika Haberleri: Bilek Güreşçilerden 4 Türkiye Derecesi

Bilek Güreşçilerden 4 Türkiye Derecesi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcuları Antalya'da yapılan büyükler ve 18 yaş altı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan mutlu döndü.

Bilek Güreşçilerden 4 Türkiye Derecesi, System.String[]

Büyükler ve 18 Yaş altı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcuları Kenan Eroğlu ve İsmail Hacı Bekaroğlu zorlu Şampiyonadan 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 beşincilik elde etti.

HER İKİ KOLDA DA BAŞARI

49 il ve 1300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular başarılı müsabakalar yaptı. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) tarafından düzenlenen zorlu şampiyonada 70 Kg'da Kenen Eroğlu büyükler sol ve sağ kolda 2. Oldu. 18 Yaş altı kategorsinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'un genç yeteneği İsmail Hacı Bekaroğlu ise sağ kolda 3. , sol kolda 5. oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:43 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Antalya, Kağıtspor, Türkiye, Güncel
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