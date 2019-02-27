Bilek Güreşçilere Engel Yok
1 saat önce
Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı bilek güreşçileri Çanakkale'de yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi şampiyonasından 14 madalya ile döndüler.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da engelli branşlara destek devam ediyor. Engelli branşlar kapsamında çalımlarına devam eden bilek güreşi branşı sporcuları Çanakkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı.
KULÜPLER BAZINDA 2. KAĞITSPOR
Çanakkale'de yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi şampiyonasında, Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 7 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiler. Bu sonuçlar ile Kağıtspor kulübü Kulüpler bazında da 2.'lik kürsüsüne de çıktı.
14 TÜRKİYE DERECESİ DAHA GELDİ
Şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Meryem Yildirim ile Kenan Eroğlu sol ve sağ kolda ve altın madalyayı boynuna taktı. Yine Candoğan Gümüş ve Enes Alan sağ kolda 1. Olurken Emre Kökçan sol ve sağ kolda 2. Eyüp Ekmekçi sol kolda 3. Sağ kolda 1. , İsmail Bakar sağ ve sol kolda 2. ,Şehmuz Ertem sağ kolda 3. Seyfettin Sevci sağ kolda 2. olmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:43 Kaynak: Bültenler
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