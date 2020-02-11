Bilek Güreşi müsabakaları nefesleri kesti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bilek Güreşi müsabakaları nefesleri kesti - Son Dakika Spor

Bilek Güreşi müsabakaları nefesleri kesti

6 saat önce

Okullararası Bilek Güreşi Yıldızlar ve Gençler İl Birinciliği Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde gerçekleştirildi.

Bilek Güreşi müsabakaları nefesleri kesti, System.String[]

Okullararası Bilek Güreşi Yıldızlar ve Gençler İl Birinciliği Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde gerçekleştirildi. Yarışmada sol-sağ kol müsabakaları nefesleri kesti. Dereca alan sporcular Türkiye Finallerinde boy gösterecek.


Ulusal Bilek Güreşi Hakemi Yılmaz Fazıloğulları, Bilek Güreşine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Seçmeleri yapıyoruz. Sabah sol kol müsabakaları bitti. Öğleden sonra sağ kol müsabakalarını yaptık. Yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 gün boyunca seçmelerimizi yapacağız. Seçmelerden sonra birinci olanlar Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Orada milli takıma seçildikleri zaman milli sporcu unvanını alıp yurtdışında ülkemizi temsil edecekler" dedi.


"Bilek Güreşi sporu daha iyi yerlerde olmalı"


Ata sporu bilek güreşi sporuna sahip çıkılması gerektiğini anlatan Fazıloğulları, "Bilek güreşi bizim ata sporumuz olan güzel bir branş. Türkiye'de az tanınmasına rağmen ilgi ve katılım az. İnşallah daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Başkanımız Niyazi Kurt'ta bu konuyla bizzat ilgileniyor. Gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Bu müsabakalarda sporcularımızın sakatlanmaması için gereken itimadı gösteriyoruz. Adaletli ve düzgün bir şekilde maçları yönetiyoruz" diye konuştu.


"Çukur Orta Okulu Bilek Güreşinde iddialı"


Öte yandan Çukur Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cafer Uludağ ise bilek güreşi müsabakalarında iddialı olduklarını belirterek, "Okul sporları yıldızlar bilek güreşi kız-erkek sağ-sol kol müsabakalarına geldik. Okullarımızda elimizden geldiğince turnuvalara katılmaya çalışıyoruz. Bilek güreşi sağ ve sol olmak üzere 2 kategoride kilolara göre oluyor. Sporcular kilolarına göre müsabakaya geçiyorlar. Eleme usulü maçlarını yapıyorlar. O şekilde derecesini alıyorlar. Benim okulum köy okulu. Çocuklarım biraz ağır işlerle uğraştıkları için güçlüler ve ilgililer ama Isparta bilek güreşiyle yeni tanışmasına rağmen katılım gayet güzel. Şu anda gözde olan bir spor" dedi. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Çukur, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
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