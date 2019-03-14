Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan Kağıtspor Ödülle Döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcuları Antalya'da yapılan büyükler ve 18 yaş altı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan mutlu döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcuları Antalya'da yapılan büyükler ve 18 yaş altı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan mutlu döndü.



Büyükler ve 18 Yaş altı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcuları Kenan Eroğlu ve İsmail Hacı Bekaroğlu zorlu şampiyonadan ödülle döndü. 49 il ve bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular başarılı müsabakalar yaptı. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) tarafından düzenlenen zorlu şampiyonada 70 kilogramda Kenen Eroğlu büyükler sol ve sağ kolda 2. oldu. 18 Yaş altı kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'un genç yeteneği İsmail Hacı Bekaroğlu ise sağ kolda 3'üncü, sol kolda 5'inci oldu. - KOCAELİ

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