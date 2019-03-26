Bilek Güreşi Şampiyonları Belli Oldu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bilek güreşi turnuvası şampiyonu belli oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bilek güreşi turnuvası şampiyonu belli oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen bilek güreşi turnuvasında kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.



İlçede alternatif sporların geliştirilmesi amacıyla Belediye Düğün Salonu'nda bir bilek güreşi turnuvası düzenledi. 55-65 kilo sağ kol, 65-75 kilo sağ kol, 75-85 kilo sağ kol ile 55-65 kilo sol kol, 65-75 kilo sol kol ve 75-85 kilo sol kol olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleşen turnuvaya Çaycuma'nın yanı sıra Gökçebey, Ereğli ve Zonguldak'tan da katılım oldu. Son derece heyecanlı geçen ve toplam 25 sporcunun katıldığı turnuvayı Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak, Engelliler Bilek Güreşi İl Temsilcisi milli sporcu Sezer Uslucuk ile Bilek Güreşi İl Temsilcisi Cemil Malkoç ve sporcu yakınları izledi. Gün boyu süren müsabakalarda kategorilerinde ilk 3'e girenlere Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak tarafından madalya verildi.



Bilek güreşinde dereceye girenler şöyle,



55-65 kilo sağ kol



Yasin Çelik, Emre Bahadır, Mustafa Furkan Sarıbaş



65-75 kilo sağ kol



Kürşat Arslan, Muhammet Yusuf Çubukçu, Ertan Akçay



75-85 kilo sağ kol



Tolgahan Acar, Fırathan Subaşı, Mertcan Uslu



55-65 kilo sol kol



Emre Bahadır, Ömer Düzlü, Yasin Çelik



65-75 kilo sol kol



Kürşat Arslan, Muhammet Yusuf Çubukçu, Ertan Akçay



75-85 kilo sol kol



Tolgahan Acar, Mertcan Kaptan, Mertcan Uslu - ZONGULDAK

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