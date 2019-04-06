Bilek Güreşi: Yıldızlar Türkiye Birinciliği

Ordu
'da yarın düzenlenecek Türkiye
Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakaları öncesi teknik toplantı, tartı ve kura çekimi yapıldı.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen teknik toplantıda, federasyonlarının her yıl bir şampiyona düzenleyerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edecek milli takımı seçtiğini söyledi.
Yükselen bir yarışmacı kitlesi olduğunu belirten Kurt, "Her geçen gün tanınan ve popülaritesi artan branşımız, üniversite sporlarında da faaliyetleri olan, yaklaşık 45 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen bir şampiyonamız var. Yaklaşık 7-8 yıldır düzenleniyor. Geçen yıl en büyük hedefimiz bu işi tabana yaymaktı. Merkez Hakem Kurulumuz ve teknik kurul üyelerimizle özveriyle çalıştık." dedi.
Bilek güreşi branşının okul sporları faaliyet programına girmesinin de sağlandığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:
"Dünya çapında ilk üçte yer alan bir klasmanımız var. Yer değişiyor, bazen iki, bazen üç oluyoruz. Birinci olamıyoruz ama inanın çok kısa sürede bu dengelerin hepsi değişecek. Ona inanıyorum. Çünkü sizlerin de yardımıyla ortaokullardan yetişen çocuklarımız kısa sürede milli takımlarda yer alma imkanı bulacak. Her geçen gün büyüyen ve rekabet ortamı artan bu spor, ülkemizi daha başarılı sporcularla temsil etme imkanı sağlayacak."
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç
ise 55 ilden bin 120 sporcuyu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Bilek güreşine ilginin sevindirici olduğunu aktaran Genç, bu sporun Türkiye genelinde yayılmasından dolayı Kurt'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından organizasyona ilişkin bilgilendirmede bulunuldu, Başpehlivan Recep Kara
Spor Salonu'nda tartı ve kura çekimi gerçekleştirildi.