Son Dakika Haberleri: Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

7 saat önce

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Oğuzhan Koçak, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarının sahibi oldu.

Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisi Oğuzhan Koçak, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarının sahibi oldu.


Son dönemde elde ettiği sportif başarılarla adından sıkça söz ettiren Düzce Üniversitesi, yine bir Dünya Şampiyonu çıkararak altın madalyayı müzesine götürdü. 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini bir bir saf dışı bırakan ve finale yürüyen Düzce Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Koçak, final müsabakasını da kazanarak Dünya Şampiyonu olma sevinci yaşadı.


Birincilik kürsüsüne çıkarak bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı okutan Oğuzhan Koçak, hem Düzce Üniversitesi'ni hem de ülkemizi başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadı. - DÜZCE

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!
Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi! Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı! İbrahim Altınsay sürprizi Berke Özer ameliyat edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:16:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]