Son Dakika Haberleri: Bilek güreşine Sancaktepe damgası

Bilek güreşine Sancaktepe damgası

12 saat önce

Gençler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Belediyespor'un sporcularından erkeklerde Adem Çelik Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, kadınlarda Melike Aysan Avrupa ikincisi oldu.

Bilek güreşine Sancaktepe damgası, System.String[]
Gençler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Belediyespor'un sporcularından erkeklerde Adem Çelik Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, kadınlarda Melike Aysan Avrupa ikincisi oldu.
Bu yıl 29'uncusu Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Spor Okullarından yetişen ve +80 kiloda mücadele eden Adem Çelik, sağ kolda Avrupa şampiyonu olurken, yine Sancaktepe Spor Okulları altyapısında yetişen 45 kiloda Melike Aysan, sağ kol kategorisinde Avrupa ikinciliğini elde etti.
Belediye Başkanı Döğücü'den tebrik
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, elde edilen başarılardan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sancaktepe'nin altyapısından yetişmiş Adem ve Melike kardeşimizin elde ettiği başarılar, bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Bundan sonraki ulusal ve uluslararası platformda her iki sporcumuzun da ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil edeceğine canıgönülden inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:21 Kaynak: AA
Avrupa, Sancaktepe, Spor
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