Bilek sosyal tesis için gün sayıyor - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, Bilek Mahallesi'nde yapımını başlattığı sosyal tesisi tamamlama aşamasına getirdi. Sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözülmüş olacak.

İlçe merkezine sağladığı hizmetleri kırsal alandaki mahallelere de taşıyan Şehitkamil Belediyesi, önümüzdeki günlerde sosyal tesis sayısına bir yenisini daha ekleyecek. Bilek Mahallesi'nde yapımına başlanan sosyal tesisin yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen sosyal tesis, mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

"Yapılan sosyal tesis, mahallemiz için büyük bir hizmet"

Mahallelinin özellikle taziye konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Bilek Mahalle Muhtarı Durmuş Kılınç, "Mahallemizin ihtiyacı olan taziye evi ihtiyacını Başkanımıza sunduk. Sağ olsun Başkanımız da talebimizi kabul etti ve çalışmaları hızlı bir şekilde başlattı. Sosyal tesisimiz tamamlanmak üzere. Yapılan sosyal tesisimiz çok güzel oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sosyal tesisimiz tamamlanıp hizmete girecek. Yapılan sosyal tesis, mahallemiz için büyük bir hizmet. Vatandaşlarımız bu hizmetten en iyi şekilde faydalanacaktır. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Mahalle halkım adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP