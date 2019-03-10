Son Dakika Haberleri: Bilekleri Bükülmüyor

Bilekleri Bükülmüyor

1 saat önce

Son 6 yılda üç şampiyonluk iki de ikincilik yaşadığı Üniversiteler Ligi'nde (ÜNİLİG) bu yıl da şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı, grup maçlarını set vermeden kazanarak son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

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Son 6 yılda üç şampiyonluk iki de ikincilik yaşadığı Üniversiteler Ligi'nde (ÜNİLİG) bu yıl da şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı, grup maçlarını set vermeden kazanarak son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

Yaşarın Sultanları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG grup karşılaşmalarında, geçen hafta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonu'nda, Alanya Alaaddin Keykubat ve Katip Çelebi üniversitelerinin takımlarıyla karşılaştı. İki takımı da set vermeden mağlup ederek B Grubunu lider tamamlayan Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı, Türkiye'de son 8'e kalma yolunda tecrübeli kaptanları Göksu Göçmen liderliğinde iyi mücadele ederek önce Yalova Üniversitesi'ni, finalde de Kocaeli Üniversitesi'ni 3-0'la geçti. Yaşarlı voleybolcular, bu sonuçla ÜNİLİG'de son 8'e kalmayı başardı. Son 5 yılda oynadığı 60'dan fazla maçta yalnızca iki finalde maç kaybeden, üç şampiyonluk iki de ikincilik kazanan Yaşar Üniversitesi, Ege'yi finallerde temsil eden tek takım olacak. Önümüzdeki ay, son 8'e kalan takımların aralarında yapacağı maçların ardından son 4'e kalan ekipler ÜNİLİG şampiyonluğu için mücadele edecek.

Antrenör Barış Lale, "Aramıza bu yıl katılan birçok oyuncumuz var. Ancak hepsi kısa sürede uyum sağlayarak başarıya, kazanmaya alışkanlık haline getirmiş takımın bir parçası oldular. İlk etabı başarıyla geçtik. Bu iş bir ekip işi ve başarıya inanan ekibimizle bu yıl şampiyonluğu yeniden İzmir'e getirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

İzmir, voleybol, Yaşar Üniversitesi, Spor
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