Yenilgiyi unuttular! İşte yenilgiyi unutan Galatasaray'ın sıradaki rakibi

Galatasaray, son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı.

BU SEZON YENİLMEDİLER

Okan Buruk'un öğencileri, bu sezon ise 3'ü lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Karadeniz temsilcisi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

SAHASINDA 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP KOPENHAG

Sarı-kırmızılılar, sıradaki maçını Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacak. Ligde 4. maçında 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde sezonu sahasında açacak. Mücadele, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.