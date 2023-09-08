Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda'ya da şans vermedi - Son Dakika

Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda'ya da şans vermedi

Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda\'ya da şans vermedi
Son Güncelleme: 08.09.2023 00:33

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, evinde İrlanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa, grubunda 5'te 5 yaparak 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda kozlarını paylaştı.

FRANSA KAZANDI

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

GELECEK MAÇLAR

Grupta 5'te 5 yapan Fransa 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile mücadele edecek, İrlanda ise Hollanda'yı ağırlayacak.

Bilekleri büyülmüyor! Fransa, İrlanda'yı da rahat geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda'ya da şans vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda'ya da şans vermedi - Son Dakika
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