Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda\'ya da şans vermedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda kozlarını paylaştı.

FRANSA KAZANDI

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

GELECEK MAÇLAR

Grupta 5'te 5 yapan Fransa 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile mücadele edecek, İrlanda ise Hollanda'yı ağırlayacak.