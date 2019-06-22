Bileklerini keserek intihar etmek istedi
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi evinde bileklerini keserek canına kıymak istedi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
'nın Hendek
ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi evinde bileklerini keserek canına kıymak istedi.
Edinilen bilgilere göre Hendek ilçesi Başpınar
Mahallesi'nde yaşayan Y.K. (33) evinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Bileklerini kestikten sonra dışarıya çıkan Y.K., eski Hendek Devlet Hastanesinin önündeki eczanelerin olduğu bölgeye kadar geldi. Çok kan kaybeden Y.K., bilincini yitirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumun fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Y.K'ya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.K. burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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