Son Dakika Haberleri: Bileklerini keserek intihar etmek istedi
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Bileklerini keserek intihar etmek istedi

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi evinde bileklerini keserek canına kıymak istedi.

Bileklerini keserek intihar etmek istedi, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi evinde bileklerini keserek canına kıymak istedi.

Edinilen bilgilere göre Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yaşayan Y.K. (33) evinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Bileklerini kestikten sonra dışarıya çıkan Y.K., eski Hendek Devlet Hastanesinin önündeki eczanelerin olduğu bölgeye kadar geldi. Çok kan kaybeden Y.K., bilincini yitirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumun fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Y.K'ya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.K. burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Başpınar, Sakarya, 3. Sayfa
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