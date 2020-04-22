Bileklerini keserek intihar etmek istedi - Son Dakika

Bileklerini keserek intihar etmek istedi

Ordu'nun Ünye ilçesinde iskelede bileklerini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iskelede bileklerini keserek intihara kalkışan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, iskelede bulunan fenerin altında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler fenerin altında E. A.'yı (25) bileklerini kesmiş olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girerek intihara kalkıştığı öğrenildi. - ORDU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı

Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak

Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt

Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu

Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı

Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor