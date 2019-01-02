Bileklerini Kesip Otelin 4. Katından Atlayan Azeri Genç Öldü
59 dakika önce
Yalova'da kaldığı otelin banyo aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesen Azeri uyruklu H.H. (30), otelin balkonundan aşağıya atladı.
Yalova
'da kaldığı otelin banyo aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesen Azeri uyruklu H.H. (30), otelin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan H.H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Cumhuriyet Caddesi
'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katındaki 306 numaralı odada kalan Azeri uyruklu H.H. banyodaki aynayı kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Ardından otel odasının balkonuna çıkan H.H. otelin 4'üncü katından aşağıya atladı. Aşağıda dönercinin önüne düşen H.H.'ye ilk müdahaleyi çevreden yetişenler yaptı. İntihar ettiği öne sürülen H.H. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ise Yalova Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ve Yalova Cumhuriyet Savcılığı
inceleme başlattı.
Daha önce suç kaydı olduğu öğrenilen H.H.?nin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili savcılık geniş kapsamlı tahkikat başlattı.
Öte yandan H.H.'nin yere çakıldığı görüntüler de bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. H.H.'nin saniye farkıyla yayaların üzerine düşmeyip yere çakıldığı gözlemlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:57 Kaynak: DHA
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