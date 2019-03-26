Bileklerini Kesip Üst Geçitten Atladı
1 saat önce
İZMİT'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan Adnan K. (20), bileklerini kesti.
İZMİT'te D-100 Karayolu
üzerinde bulunan üst geçide çıkan Adnan K. (20), bileklerini kesti. Yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan genç, itfaiyenin açtığı hava yastığı üzerine atladı.
Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan
üst geçidi üzerinde meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Adnan K., yaşamak istemediğini söyleyerek üst geçidin korkuluklarına çıktı. Üst geçidin korkuluklarında ustura ile bileklerini kesen Adnan K. aşağıya atlayacağını söyledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye
ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı üst geçidin ayaklarına hava yastığı açtı. İtfaiye sepetine çıkan müzakereci polislerin yaklaşık 3 saatlik ikna etme süreci devam ettiği sırada Adnan K., kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten hava yastığına düşen genç yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesi
'ne götürülen Adnan K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:20 Kaynak: DHA
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