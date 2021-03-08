BİLEM önünde yaşlıların HES kodu eşleştirme kuyruğu - Son Dakika

BİLEM önünde yaşlıların HES kodu eşleştirme kuyruğu
08.03.2021 17:40
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önünde HES kodu eşleştirme işlemi başvurusu için özellikle yaşlıların oluşturduğu uzun kuyruk sosyal mesafe açısından endişelendirdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önünde HES kodu eşleştirme işlemi başvurusu için özellikle yaşlıların oluşturduğu uzun kuyruk sosyal mesafe açısından endişelendirdi.
Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Caddesi'nde bulunan BİLEM önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyruk, korona virüs riski açısından görenleri endişelendirdi. Kalabalığı, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte HES kodunu onaylatmak isteyip bu işlemi internet üzerinden yapamayan vatandaşların oluşturduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR
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