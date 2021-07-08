Üye Girişi
Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor - Son Dakika

Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor

08.07.2021 11:06

Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor Yozgat'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor

YOZGAT - Yozgat'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçakların yolunu tutarken bıçak ustaları da vatandaşları bıçaklarını biletmek için son günü beklemeleri konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramına hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Vatandaşların getirdiği bıçaklar bileme makinesiyle keskinleştirilirken bıçak bileme işleminde ustalar, bıçağın yanmamasına ve iyi eğelenmesine dikkat ediyor. Vatandaşların talebine yetişebilmek için yoğun mesai harcayan bıçak ustaları, bıçak bileme işleminin işin ehline verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kentte, bıçak 5, nacak 10, balta ise 15 liradan bileniyor.

Son güne kalmamak için bıçaklarını biletlemeye getiren Fatih Demir, "Kurban Bayramı yaklaşması hasebiyle bıçak, nacak ve keserlerimizi hayvanlarımızın eziyet çekmemesi için onları biletmeye geldim. Burada önemli olan bıçakların keskin olması, hayvanlara eziyet verilmemesi ve kalabalık olmasın diye bıçaklarımızı biletmeye geldik" dedi.

Adil Arslan ise "Bıçaklarımızı ustasına getirdik. Kurban kesiminde bize faydası olan bıçaklarımızı aldık, geldik. Ustamıza getirdik. Bundan sonrasını ustamıza bıraktık. Hayvanları keserken hayvanlara eziyet yapmamak için ve kesimden sonra etlerimizi işlerken bize kolaylık olsun diye biletiyoruz" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramına sayılı günler kala yoğunluğun arttığını belirten bıçakçı Nuri Nurdoğdu, "Kurban Bayramı geldiği için vatandaşlar bizi tercih ediyor. Doğma büyüme mesleğimiz bıçakçılık olduğu için işimizi hakkıyla yapıyoruz. Bıçak bileme işleminde suyunu kaçırmadan yakmadan bilemek lazım. Sonunda da ağzındaki çapağı güzel almak lazım. Çapak kalır ise bıçak kesmez. Bıçak bileme 5 lira, nacak bilme 10 lira, balta bileme 15 lira bu şekilde gidiyor. İşler yoğun. Kurban bıçaklarının bilenmesi hayvanın eziyet çekmemesi ve etlerin düzgün bir şekilde doğranması için vatandaş bizlere getiriyor. Biz de biliyoruz. Yalnız piyasa da Kurban Bayramıyla birlikte bıçak bileyiciler ortaya çıkıyor, Çarkı kuran herkes bıçakçı değildir, vatandaşımız bunun farkına varsın" ifadelerine yer verdi.

Bıçak ustası Soner Nurdoğdu ise "Biz burada yıllardır bu işi yapan insanlarız. Hayvanların eziyet çekmemesi için bıçakları biliyoruz. Bıçak, satır ve nacak biliyoruz. Ben 45 yıldır devam ediyorum ve baba mesleği. Vatandaşlarımız bıçaklarının iyi bilinmesini istiyorsa dükkanlarda bu işi yapan insanlara biletsinler. Bıçak bilenirken bıçağın yanmaması, ağzının iyi alınması ve iyi bilenmesi gerekiyor" dedi.

Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor
Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor
Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor
Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor
Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor

Kurban Bayramı, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor 16:40 Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı 14:35 BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar         
17:25
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi         
16:42
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı         
16:36
Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı         
16:01
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası         
14:45
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:27:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bileme çarkları Kurban Bayramı için dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement