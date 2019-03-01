Son Dakika Haberleri: Bilemezsen Çarpılarsın! ?

Bilemezsen Çarpılarsın! ?

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine çok çılgın bir video ile karşınızdayız.Bu videoda kollarımıza elektrikli bandaj bağlayıp koltuklarda kendisi hakkında soru soran arkadaşımızın cevaplarını tahmin etmeye çalıştık. Tabii cevabını bilmediğimiz her soru bize elektroşok olarak geri döndü : )

Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine çok çılgın bir video ile karşınızdayız.

Bu videoda kollarımıza elektrikli bandaj bağlayıp koltuklarda kendisi hakkında soru soran arkadaşımızın cevaplarını tahmin etmeye çalıştık. Tabii cevabını bilmediğimiz her soru bize elektroşok olarak geri döndü : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:29 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı

AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara Yavaş Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 22:01:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilemezsen Çarpılarsın! ?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]