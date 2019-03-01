Bilemezsen Çarpılarsın! ?

Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine çok çılgın bir video ile karşınızdayız.Bu videoda kollarımıza elektrikli bandaj bağlayıp koltuklarda kendisi hakkında soru soran arkadaşımızın cevaplarını tahmin etmeye çalıştık. Tabii cevabını bilmediğimiz her soru bize elektroşok olarak geri döndü : )

Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine çok çılgın bir video ile karşınızdayız.



Bu videoda kollarımıza elektrikli bandaj bağlayıp koltuklarda kendisi hakkında soru soran arkadaşımızın cevaplarını tahmin etmeye çalıştık. Tabii cevabını bilmediğimiz her soru bize elektroşok olarak geri döndü : )

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