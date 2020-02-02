Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobile bilerek çarptıkları ve sürücüsünün gasbedildiği iddialarına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobile bilerek çarptıkları ve sürücüsünün gasbedildiği iddialarına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

11 Eylül Bulvarı'nda, yanında Y.I. (22) adlı kadının da bulunduğu U.C.G'nin (69) kullandığı otomobile arkasından bir araç çarptı.

Aracını kontrol etmek için inen U.C.G'nin, diğer otomobildeki M.G. (22), S.G. (23), E.Ç. (23) ve K.T. (23) tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

U.C.G'nin üzerindeki tabanca, 3 altın kolye, bir miktar para ile cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, kendileriyle birlikte hareket eden Y.I. ile olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları merkez Nilüfer ve Orhaneli ilçelerindeki evlerinde yakaladı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, gasbedilen eşyalar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bilerek çarptıkları aracın sürücüsünü gasbeden şüpheliler yakalandı

Osmangazi, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:01 Kaynak: AA
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