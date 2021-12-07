Üye Girişi
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU' - Son Dakika

Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'

07.12.2021 11:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de evli ve 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı'yı (41) ciple ezerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sevgilisi Dilek Kuşcu (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DENİZLİ'de evli ve 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı'yı (41) ciple ezerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sevgilisi Dilek Kuşcu (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuşçu'nun yerde yatarken el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtileri gösteren Avcı'nın yerdeki pozisyonunu belirleyerek ciple üzerinden geçip, ölümüne neden olduğuna yer verildi.

Olay, 14 Ekim'de, saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüş yaparak gelen Kuşcu, kullandığı cipin ön sağ tekeriyle yerde yatan Murat Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra arka sağ tekerini de vücudunun üzerinde duracak şekilde park ederek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.66 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı.

ÜZERİNE PARK EDEREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Polisteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını iddia eden Kuşçu, Avcı'nın araçtan indiğini ve aracın altına nasıl girdiğini bilmediğini ileri sürdü. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kuşçu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Kuşçu'nun çelişkili ifadeleri, alkol raporu, kamera görüntüleri, el koyma tutanakları, tanık beyanları, otopsi ve olay yeri inceleme raporu ile 112 hattına yapılan ihbarların değerlendirildiği iddianamede, Kuşçu'nun Murat Avcı'nın inmesini beklemeden aracı hızla hareket ettirip, yere düşmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca, Kuşçu'nun sokakta 'U' dönüşü yaptıktan sonra, yerde yatar vaziyette el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtisi gösteren Avcı'nın pozisyonunu belirleyerek, ilk olarak cipin sağ ön tekeriyle üzerinden geçtiği, devamında aracın sağ arka tekerini de üzerine park edip, ezerek ölümüne neden olduğuna iddianamede yer verildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKATİ ÇEKTİ

İddianamede, savunmasında genel olarak alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığına vurgu yapan Dilek Kuşçu'nun çelişkili ifadelerine de dikkat çekilerek, "Kuşcu, Avcı'yı araç ile sürükleyerek düşürdükten sonra dar sokakta, kendi kullandığı SUV olarak tabir edilen araba ve başka araçlara zarar vermeden 'U' dönüşü yaparak geri gelmesinden sonraki olayı hatırlamadığını söylemektedir. Ancak kamera görüntüleri ile beyanı uyuşmayacak şekildedir. 'Murat'ın tekerin altında olduğunu araçtan indiğimde gördüm' ifadesi de 'Aracının tekerinin Murat'ın üzerinde olduğunu anlamadım' beyanı ile çelişmektedir. Ayrıca görüntülerde, Kuşcu'nun tekeri yerdeki Avcı'yı ezecek şekilde bırakmak için çok kez frene bastığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 'olayı hatırlamıyorum" beyanına itibar edilmemektedir" denildi.

'ALKOL DÜZEYİ OLAYI HATIRLAMAYACAK KADAR YÜKSEK DEĞİL'

İddianamede, Kuşcu'nun olay gecesi saat 04.26'da yapılan alkol ölçümünde 2.46 promil alkollü olduğu, Avcı'nın ölüm olayının ise saat 03.26'da gerçekleştiği belirtildi. Bilimsel çalışmalarda alkole toleransın kişiden kişiye değişebileceği, pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının değişebileceği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın araştırmalarında adli vakalarda kan alkol düzeyinin bir saatte 0.15 promil azaldığının kabul edildiği de vurgulandı. Çelişkili ifadeler ve olay sırasında araç sürme becerisi dikkate alındığında, olayda söz konusu alkol miktarının yaşanan olayların hatırlanmasını engelleyecek şekilde yüksek miktar içermediği kanaatine varıldığı ifade edildi. Ayrıca Kuşcu'nun Avcı'yı ezdikten sonra cipten inip tekerin altından çekerek çıkarmaya çalıştığı, çıkaramayınca araçta oturup beklediği ve sokaktan geçen kişiyi görünce araçtan indiği belirtildi. Kuşcu'nun ceset başında 4 dakika bekledikten sonra polisin geldiği de ifade edildi.

Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'
Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU'

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Murat Avcı, Tragger, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı 12:33 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım'' Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''         
12:39
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı         
08:53
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:46:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... 'BİLEREK CİPLE ÜZERİNDEN GEÇEREK ÖLÜME NEDEN OLDU' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement