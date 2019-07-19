Son Dakika Haberleri: "Bilet alacak param yok" dedi, üzerinden 26 bilet çıktı
Son Dakika Güncel Haber

"Bilet alacak param yok" dedi, üzerinden 26 bilet çıktı

4 dakika önce

Niğde'de otobüs firmalarının çevresinde dolanıp bilet alacak parasının olmadığını belirten kişinin üzerinde 26 geçerli bilet ve 193 lira bulundu.

Niğde'de otobüs firmalarının çevresinde dolanıp bilet alacak parasının olmadığını belirten kişinin üzerinde 26 geçerli bilet ve 193 lira bulundu.
Dr. Sami Yağız Caddesindeki otobüs firmalarının bulunduğu yazıhanelerin çalışanları, kendilerine sürekli bilet bozduran R.S'den (19) şüphelenince durumu Niğde Belediyesi Zabıta Ekiplerine bildirdi.
Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, farklı firmalara ait geçerliliği süren 26 bilet ve 193 lira para çıktı.
R.S'nin, yolda kaldığını ve bilet alacak parasının olmadığını söyleyerek aldırdığı biletleri, otobüs firmalarının yazıhanelerinde iptal ettirerek ücretini aldığı belirlendi.
Kayseri'den geldiği belirlenen R.S'ye Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildi.
Bilet alacak param yok dedi, üzerinden 26 bilet çıktı
Niğde Belediyesi, Zabıta, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda çekilerek açıklandı Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi Hayvansever vatandaş selde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 19:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bilet alacak param yok" dedi, üzerinden 26 bilet çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]