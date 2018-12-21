Son Dakika Haberleri: Bilet Alamayan Kolombiyalı Dansçılar Havalimanında Bekliyor

Bilet Alamayan Kolombiyalı Dansçılar Havalimanında Bekliyor

5 saat önce

Çalışmak için geçen yaz Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dans grubunun 7 üyesi, uçak bileti alacak parası olmadığı için 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.

Çalışmak için geçen yaz Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dans grubunun 7 üyesi, uçak bileti alacak parası olmadığı için 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.

Altı ay önce bir otelde çalışmak için turizm acenteleri aracılığıyla Antalya'ya gelen 12 kişilik grup, işverenle yaşadıkları anlaşmazlık gerekçesiyle işi bıraktı.

Kış sezonunda işsiz kalmalarının ardından önceki hafta memleketlerine gitmek için havalimanına gelen gruptaki 5 dansçı, kendi imkanlarıyla bilet alıp ülkelerine döndü. Bilet alamayan diğer yedi dansçı ise Atatürk Havalimanı Gidiş Terminali'nde kalmaya başladı.

Koltuk ve zemine serilen karton üzerinde uyuyan Kolombiyalı dansçıların ihtiyaçları havalimanı çalışanları tarafından karşılandığı, bilet ücretini toplamak için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Kolombiya'nın konsolosluk yetkililerine durumlarını bildiren dansçılar, memleketlerine döneceği günü bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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