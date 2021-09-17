Evrensel'in aktardığı habere göre; Milan taraftarları, 69 euro olan bilet fiyatlarını protesto etti. Sert bir bildiri yayımlayan taraftar grubu, kulüp yönetimini indirim yapmaya davet etti.
AC Milan CEO'su Ivan Gazidis, kulübün Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarında yeniden düzenleme yapacağını duyurdu.
AC Milan, Şampiyonlar Ligi için bilet almış olan taraftarlarla iletişime geçip biletleri yenilenmiş fiyattan kendilerine teslim edecek. AC Milan, Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyatlara göre en ucuz biletin değeri 39 euroya düşürüldü.
Son Dakika › Spor › Bilet fiyatlarını protesto eden Milan taraftarı karşılık aldı! Bilet fiyatları yarıya düştü - Son Dakika Spor