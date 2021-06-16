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Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı - Son Dakika

Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı

16.06.2021 10:29
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı, System.String[]

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin yüzde 50 kapasiteli çalışma sürecinde artan bilet fiyatları hem otobüsleri hem de otogarı boş bıraktı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin yüzde 50 kapasiteli çalışma sürecinde artan bilet fiyatları hem otobüsleri hem de otogarı boş bıraktı.

Otobüs bileti fiyatları tavan yaptı. Korona virüs nedeniyle otobüslere uygulanan yüzde 50 yolcu taşıma kuralı vatandaşın cebi yakıyor. Eskiden 70 liraya olan Eskişehir- İstanbul bileti şu anda 140 liraya satılırken, her hangi bir yöne giden vatandaş yüzde 100 zamlı bilet almak zorunda kalıyor. Otobüs firması çalışanları da otobüslerin boş kalmasını bilet pahalığına bağlarken, öğrenci kenti Eskişehir otogarın hareketliği öğrenciler gelmeden olmayacağı belirtildi.

"Tek çözüm bilet fiyatlarının düşmesidir"

Eskişehir otogarında bir firma temsilcisi olan Tolga Soybelli, konu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Soybelli, yaz aylarında hareketlik beklerken biletlerde olan fiyat yükselişi nedeniyle boş kaldığı dile getirerek, "Sezonun açılmasıyla beraber sahil kenarlar da açıldı. Bu nedenle bir yoğunluk bekliyorduk. Ancak otobüs bilet fiyatları çok pahalı. Eskiden Eskişehir'den İstanbul'a 70 liraya gidiyorduk, şimdi oldu bilet 140 lira. Kim gitmek ister ki zor durumda olmazsa? Yani biletler aşırı derecede pahalandı. Ayrıca pandemiden dolayı hem yarı koltuk yolcuk yapıyor hem de yan yana oturmaları için soyadların tutması gerekiyor. Virüs bulaşma riski de olabiliyor. O yüzden insanlar otobüs yerine daha çok araç kiralayarak tatile gidiyor. Ailece gittiği için hem rahat hem de ekonomik oluyor. Şu an giden araçlar yüzde 50 ile gidiyor onun da yüzde 50'si zar zor doluyor. O kadar durgunuz yani. Bu bilet fiyatlarının düşmesi bunun tek çözümüdür. Başka çaresi yok" diye konuştu.

"Umudumuz öğrencilerde"

Yıllardır Eskişehir otogarında çalışan diğer bir firma temsilcisi Hüseyin Guntan da Soybelli'nin konuşmalarına katılarak diğer bir çözüm olarak öğrencilerin gelmeleri beklediğini söyledi. Guntan, "Eskişehir otogarında daha bir hareketlik yok. Boş gidiyor araçlar. Turizm açıldığı için tatil bölgelerine giden oluyor ara sıra, ancak Eskişehir öğrenci kenti olduğu için; üniversite öğrenciler gelmeden Eskişehir için bir hareketlik olacağı düşünmüyorum. O yüzden tek umudumuz öğrencilerin gelmelerinde kaldı" dedi.

"Boş koltuğun fiyatı gidenin biletine yansıyor"

Pandemi tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteli çalışan otobüslerde, boş giden koltuğun fiyatı giden yolcunun biletine yansıdığı belirtiliyor. Bu konuda konuşan Hüseyin Guntan, "Araçlar yüze 50 kapasiteli yolculuk ettiği için firmalar da biletlere zam yaptı. Yani 45 kişilik arabalarda 23 kişi gittiği için biletlere olan bu zam yüzde 100 olarak giden yolcuya yansıyor. Bilet fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece biz yolcu bulamayacağız. Şu anda sadece pazartesi günü arabalar dolu gidiyor. Başka her gün arabalar neredeyse bom boş yola çıkıyor. Koltuk sayısı açılırsa bilet fiyatları yeniden eski fiyata dönecek. Yarı parasına düşecek. O zaman hareketlik başlar diye umut ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı
Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı

Koronavirüs, Eskişehir, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilet pahalığı hem otobüsleri ve hem de otogarı boş bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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