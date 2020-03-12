Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Son Dakika Genel Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

6 saat önce

Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştuKÜTAHYA – Korona virüsü sebebiyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilmesi, Kütahya'da bilet satışı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

KÜTAHYA – Korona virüsü sebebiyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilmesi, Kütahya'da bilet satışı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı öğrenciler, biletlerini alıp memleketlerinin yolunu tutarken, bazıları da bilet bulmak için ek seferleri bekledi. Biletlerini alan öğrenciler, ailelerine kavuşacak olmanın sevincini yaşarken, bazı öğrencilerde alternatif ulaşım için istasyonun yolunu tuttu.

Bu arada, otobüs firmaları da en çok yolcunun olunduğu illere anında seferler düzenlerken, talebin az olduğu iller için liste yaparak, yolcu sayısının artmasını beklediler. Kütahya il genelinde 48 bine yakın üniversite öğrencisi bulunuyor.

Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

Kütahya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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