Bilet Yerine Kitap İstediler, Köy Okuluna Kütüphane Kurdular

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda (BBŞT) eğitim alan 260 kursiyer, yıl boyunca 45 kez sahneledikleri 11 oyun için bilet satmak yerine izleyicilerden kitap bağışında bulunmalarını istedi. "Bilet yerine kitap" sloganıyla düzenlenen kampanyada 2 bin 300 kitap toplandı. Bu kitaplarla Kemalpaşa Aşağıkızılca İlköğretim Okulu'na, BBŞT'nin 30. yılı anısına 'BBŞT 30. Yıl kitaplığı' kuruldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bir anda 2 bin 300 kitabımız oldu. Bunu yüzbinlere taşıyacağız. Türkiye'deki ihtiyaç olan her kütüphaneye kitap göndermek istiyoruz" dedi.

İzmir'de 1992 yılından bu yana perde açıp tiyatro eğitimi veren BBŞT, 30. yılında çok özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. BBŞT'nin bu yılki eğitimlerine katılan 3 çocuk, 3 lise ve 4 yetişkin olmak üzere 10 oyunculuk grubundaki 260 kursiyer, yıl boyunca 11 oyun hazırladı ve bu oyunları 45 kez sahneledi.

Kursiyerlerin oyunları için bu yıl "Bilet yerine kitap" sloganıyla kitap bağışı kampanyası düzenlendi. Bilet satın almak yerine kitap getirerek oyunu ücretsiz izleyenlerin bağışlarıyla toplanan 2 bin 300 kitap ile de İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kütüphanesi olmayan Aşağıkızılca İlköğretim Okulu'na 'BBŞT 30. Yıl Kitaplığı' kuruldu.

"HEDEF, KİTAP SAYISINI YÜZBİNLERE ULAŞTIRMAK"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan İduğ, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'de 30. yılını kutlayan Bornova Şehir Tiyatrosu'ndan bahsediyoruz. Bornova'nın ne kadar aydın, kültüre ve sanata önem veren bir ilçe olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu geliştirmek ve genişletmek için iyi kadrolara, sanata olan saygıya ve bunu yaymak için öğrencilerin tiyatro izlemesine destek vermek lazım. Bununla ilgili kültür müdürlüğümüz çalışma yaptı. Tiyatroya gelmek isteyen izleyiciler, bir kitap getirerek içeriye biletsiz girebiliyor. Biz de bu kitapları Türkiye'de ihtiyacı olan, Diyarbakır dahil olmak üzere tüm gelen taleplerin olduğu yerlerdeki kütüphanelere gönderiyoruz. Dolayısıyla sanat ile eğitimi birleştiren bir çalışma içerisindeyiz. Bunu daha çok yaygınlaştıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyemizle önümüzdeki yıl yapacağımız 610 kişilik Adnan Saygun Sanat Merkezi gibi büyük bir salonu Bornova'ya kazandıracağız. Daha çok izleyiciye ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yılki kampanya ile bir anda 2 bin 300 kitabımız oldu. Sanırım bunu yüzbinlere taşıyacağız. Çünkü bir yılda 120 oyun sergileniyor ve pandemi nedeniyle oyunlar durmuştu. Şimdi fazlasıyla bunu yerine getireceğiz ve kitap sayısının daha çok artacağını düşünüyorum. Türkiye'deki ihtiyaç olan her kütüphaneye kitap göndermek üzere çalışmalarımız devam edecek."

"20 BİN SEYİRCİYE ULAŞILDI"

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise BBŞT'nin çalışmalarını anlattı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Dördü profesyonel olmak üzere 17 ayrı oyun sahnelendi bu yıl. Bu oyunlar yaklaşık 120-130 kez sahnelendi. 20 bine yakın seyirciyle buluşmasını sağladık. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, profesyonel bir sanat kurumu ve repertuar tiyatrosu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir yetiştirici kurum. Her yıl burada yüzlerce öğrencinin yetişmesi ve sahneye çıkmasına sebep oluyor. Biz, 25. yılda başladığımız bir kampanya ile bu seyir alışkanlığını aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de dönüşmesini istemiştik. Bununla birlikte bir fikir ortaya çıktı. Her seyirci okuduğu bir kitapla buraya gelsin ve sene sonunda toplandığımız kitaplarla da bir köyde, köy okulunda kitaplık kuralım istedik. Bu yıl da bunu kurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlki Bornova sınırları içerisinde bulunan Gökdere köyünde. İkinci kitaplığımız da Güneydoğu'ya gitti. Şimdi de üçüncü kitaplığımızı kuruyoruz. En büyük heyecanımız ise bir gün buraya gelen bir seyircinin 'Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun adını okuduğum bir kitabın kapağındaki mühürde görmüştüm' demesi olur.

Yaklaşık 2 bin 300 kitap toplandı. Bu kitaplar yetişkin ve çocuk olmak üzere ikiye bölündü. İlk etabı bir çocuk kitaplığına gitti. Şimdi elimizde yetişkin kitaplarımız var. Onları da sezon içerisinde ya da sezon başlamadan bir kitaplığa gönderip orada okuyuculara sunmak istiyoruz. Bunlar, tamamen bizim kursiyer oyunlarımıza gelen seyircilerimizin verdiği kitaplar. Her seyircimizden okuduğu bir kitabı kendi rafından çıkartıp tekrar okunması için bize vermesini istiyoruz. Seyircilerimiz de tabii ki bundan çok mutlu oluyor. ve kitapları bizlere emanet ediyorlar. Biz de bu kitapları doğru yerlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"KİTAP BAĞIŞI YAPMA FIRSATI DOĞUYOR"

BBŞT'nin 16 yıllık oyuncusu Burak Niyazi Emre de her yıl 200'ün üzerinde oyun sergilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz, zaman zaman bu yıl sonu oyunlarını belli bir kampanyaya bağlamayı tercih ediyoruz. Pil topladığımız zamanlar da oldu, kitap topladığımız da. Bu yıl, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 30. yılı dolayısıyla kitap toplamak ve köy okullarına kitaplık kurmak gibi bir hayalimiz oldu. Bunu hayata geçirdik. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu iki anlamda hizmet veriyor. Yıl boyunca ana kadro oyunlarıyla yetişkin ve çocuk seyircilerimize oyunlar sergiliyoruz. Yıl sonunda da sayısı 10'u geçen kursiyer oyunlarımız seyirciyle buluşuyor. Kursiyer oyunlarımızda bilet satmak yerine kitap topladık. Hatta sırf seyirciler değil, oyuncularımız ve aileleri de bu kampanyamıza destek oldu. 'Biz de kitap bağışlamak istiyorduk, nereye vereceğimizi bilemiyorduk' diyen seyircilerimiz de oluyor. Kimi zaman bir bilet yerine bir kitap istiyoruz ama 5-10 kitabını getirip bir bilet alan seyircilerimiz de oluyor. Bunu bağış yapmak için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar."

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Sergiledikleri oyunlarda toplanan kitapları köy okuluna ulaştırılmak üzere kolilere dolduran BBŞT'nin bu yılki kursiyerleri de kampanyadan duydukları mutluluğu anlattı. Eğitimlere bu yıl katıldığını belirten Öykü Sağır, " Midas'ın Kulakları isimli oyunda oynadım. Oyunda birden fazla rol oynadım. Güzeldi. Buraya gelip kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bunu yaparken başkalarına da katkı sağlamak çok güzel bir duygu" dedi.

"ÇOK MUTLU HİSSETTİM"

Kursiyerlerden Nehir Saat ise "Ben, dört yıl önce başladım tiyatroya. Burayı çok samimi ve insanları kendilerine bir şeyler katmak için geldiği bir yer olarak düşünüyorum. İhtiyacı olan, bir şeyler öğrenmek için çabalayan kişilere gittiği için ben kendimi çok mutlu hissettim bu kitapları toplarken" diye konuştu.

12 yaşındaki kursiyer Öykü Nur Gülmez, "Bu yıl katıldım ve ilk defa sahneye çıktım. Bu beni çok mutlu etti. Hem arkadaşlarımla sosyalleşmek hem de başkalarına kitaplar vermek çok hoş" derken Deniz Demir ise kitapların ihtiyacı olan kişilere ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.