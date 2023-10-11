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Performansı düşünce gözden çıkardılar! Galatasaray, Okan Buruk'un prensine yol verdi - Son Dakika

Performansı düşünce gözden çıkardılar! Galatasaray, Okan Buruk'un prensine yol verdi

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:41

Galatasaray, performansında ciddi bir düşüş olan ve forma şansı bulamayan Sergio Oliveira'yı devre arasında göndermeyi planlıyor.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız futbolcu Sergio Oliveira ile yollarını ayırma kararı aldı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Transfer çalışmalarına ve kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ilk isim Sergio Oliveira oldu.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekizli yıldızın yaz döneminde gönderilmesi gündeme gelse de takımda tutulmuştu. Ancak Oliveira'nın düşüşü, bu sezon daha da sert şekilde devam edince, ayrılık kararı tekrar alındı.

TEKLİF GELİRSE İZİN VERİLECEK

Oliveira'ya Suudi Arabistan kulüpleri bir süre transfer görüşmeleri yapmıştı. Galatasaray, devre arasında yeni teklifler gelmesi durumunda Sergio'nun gitmesine izin verecek.

Bileti kesildi bile! Geçen sezon Okan Buruk'un prensi olan yıldız futbolcuya şimdi yol gözüktü
Bileti kesildi bile! Geçen sezon Okan Buruk'un prensi olan yıldız futbolcuya şimdi yol gözüktü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Sergio Oliveira, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Performansı düşünce gözden çıkardılar! Galatasaray, Okan Buruk'un prensine yol verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Performansı düşünce gözden çıkardılar! Galatasaray, Okan Buruk'un prensine yol verdi - Son Dakika
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