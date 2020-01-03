Biletler askıda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biletler askıda - Son Dakika

Biletler askıda

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Askıda Bilet" uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.

Biletler askıda, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Askıda Bilet" uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üstü tiyatro tutkunlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamadan 2019 sezonunda 750 sanatsever faydalandı.


Sahneye koyduğu oyunlarla Bursa'da tiyatroya yeni bir soluk getiren Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatronun herkes için ulaşılabilir olmasını hedefliyor. "Askıda Bilet" uygulamasını başlatan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanatseverlerin tiyatroyla iç içe olmasına imkan sağlıyor. Sınırlı sayıdaki bilet için 15-25 yaş arası gençlerin ve 65 yaş üstü tiyatro tutkunlarının faydalandığı "Askıda Bilet" uygulaması, Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun çarşamba 20.00 ve cumartesi 15.00 seanslarında geçerli oluyor. Tiyatro severler, Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi ve Konak Kültürevi'ndeki sanat gişelerinde, askıda biletten alabiliyor. İlginin her geçen gün arttığı "Askıda Bilet" uygulamasından, 2019 sezonunda 750 kişi yararlandı.


Maddi durumu el vermeyen öğrenciler başta olmak üzere her yaştan insanın tiyatroya ulaşmasına katkıda bulunmak isteyen herkes, sanat gişelerinden ya da bilet.nilufer.bel.tr/askidabilet adresinden diledikleri kadar bilet alarak askıya bırakabiliyor. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'ın açığını bulan Bursalı gençler, ödülü beğenmedi
Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:42 Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm Projesi" - Son Dakika
17:40 Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı - Son Dakika
17:40 Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika
17:35 7 bin üniversite öğrencisi ikametgahını Kütahya'ya aldırdı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 17:44:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biletler askıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]