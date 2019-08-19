Biletler tükenince 3 gün daha ekledi
1 saat önce
Kurban Bayramı'nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar'ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi.
Kurban Bayramı
'nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar'ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi. Sevenlerinin yoğun ilgisinin ardından Tarkan
, 24-26 ve 27 Eylül
tarihlerini de Açıkhava'daki konser serisine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:09
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