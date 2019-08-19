Son Dakika Haberleri: Biletler tükenince 3 gün daha ekledi
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Biletler tükenince 3 gün daha ekledi

1 saat önce

Kurban Bayramı'nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar'ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi.

Biletler tükenince 3 gün daha ekledi, System.String[]
Kurban Bayramı'nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar'ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi. Sevenlerinin yoğun ilgisinin ardından Tarkan, 24-26 ve 27 Eylül tarihlerini de Açıkhava'daki konser serisine ekledi.
Kurban Bayramı, Tarkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:09 
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