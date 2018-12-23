Son Dakika Haberleri: Bilezik Çalarken Yakalan Üniversiteli Adli Kontrolle Serbest

Bilezik Çalarken Yakalan Üniversiteli Adli Kontrolle Serbest

2 saat önce

KAYSERİ'de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin lira değerindeki bileziği alarak kaçmaya çalışan üniversite öğrencisi Hakan B. (25), yakalanıp, gözaltına alındı.

Bilezik Çalarken Yakalan Üniversiteli Adli Kontrolle Serbest, System.String[]
KAYSERİ'de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin lira değerindeki bileziği alarak kaçmaya çalışan üniversite öğrencisi Hakan B. (25), yakalanıp, gözaltına alındı. Hakan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi Gazioğlu Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren üniversite öğrencisi Hakan B., 40 bin lira değerinde, 20 gram ağırlığındaki bileziği alıp, içerisine kağıt koyarak para görüntüsü verdiği zarfı tezgaha bırakarak kaçtı. İş yeri sahibi Duran Cengiz, zarfta para yerine kağıt olduğunu görünce Hakan B.'nin peşine düştü. Bu sırada dükkan kepenklerini indirmeye hazırlanan esnaf, şüpheliyi yakaladı. Hakan B., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan Hakan B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şart ile serbest bırakıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
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